Легкая атлетика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 16 июня

16 июня на Играх БРИКС 2024 на Центральном стадионе в Казани пройдут соревнования финального раунда в легкой атлетике. Мужчины и женщины выступят в беге, ходьбе, тройном прыжке, прыжках с шестом, метании диска, метании копья и десятиборье.

Смотреть видеотрансляцию соревнований по легкой атлетике 16 июня можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена», а также на сайте matchtv.ru. Она начнется в 14.55 по московскому времени. Выступления спортсменов также покажут в онлайн-сервисе VK Video.

Ознакомиться с расписанием трансляций всех соревнований Игр БРИКС 2024 16 июня можно с помощью материала «СЭ».

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.