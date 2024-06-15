Легкая атлетика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 15 июня

Соревнования по легкой атлетике на Играх БРИКС пройдут 15 июня

Соревнования по легкой атлетике в рамках Спортивных Игр стран БРИКС пройдут в субботу, 15 июня. В программе — бег на 100 метров, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом, толкание ядра, метание диска. Состязания состоятся на «Центральном стадионе» в Казани (Татарстан).

В прямом эфире следить за легкой атлетикой можно на телеканале «Матч! Страна». Начнется эфир в 15.45 мск.

В общей сложности на Играх БРИКС в легкой атлетике будет разыграно 42 комплекта медалей.

Игры пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Главная цель турнира — укрепление дружеских спортивных связей между государствами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.