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Игры БРИКС

Сегодня, 12:09

Легкоатлетический марафон не вошел в программу Игр БРИКС в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко заявила, что забеги на марафонскую дистанцию не включены в легкоатлетическую программу Игр БРИКС.

«В легкоатлетическую программу Игр БРИКС не вошли мужской и женский забеги на марафонскую дистанцию, а также забеги на 10 000 м. Ходоки разыграют медали на дистанции 10 000 м, соревнования пройдут на стадионе», — приводит ТАСС слова Глущенко.

Пресс-атташе ВФЛА также добавила, что на Играх в Казани не будет смешанной беговой эстафеты.

Соревнования легкоатлетов в рамках Игр БРИКС пройдут в Казани с 15 по 16 июня.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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