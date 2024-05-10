Легкоатлетический марафон не вошел в программу Игр БРИКС в Казани

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко заявила, что забеги на марафонскую дистанцию не включены в легкоатлетическую программу Игр БРИКС.

«В легкоатлетическую программу Игр БРИКС не вошли мужской и женский забеги на марафонскую дистанцию, а также забеги на 10 000 м. Ходоки разыграют медали на дистанции 10 000 м, соревнования пройдут на стадионе», — приводит ТАСС слова Глущенко.

Пресс-атташе ВФЛА также добавила, что на Играх в Казани не будет смешанной беговой эстафеты.

Соревнования легкоатлетов в рамках Игр БРИКС пройдут в Казани с 15 по 16 июня.