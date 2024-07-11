Легкоатлетка Конева рассказала, что обрела мотивацию после Игр БРИКС

Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева заявила, что смогла найти мотивацию для дальнейших выступлений после Игр БРИКС.

На Играх БРИКС в Казани Конева выиграла бронзовую награду с результатом 14,13 метра. 10 июля на Кубке России она показала второй результат (14,23), уступив только выступавшей вне конкурса белоруске Виолетте Скворцовой (14,34).

«Первые три старта этого года дались мне достаточно сложно, потому что у меня пропала мотивация, у меня были проблемы с разбегом, — цитирует Коневу ТАСС. — Ну а после Игр БРИКС я все проанализировала и разобралась в своих проблемах, ошибках, где я допускаю, где мы не доработали в том же числе. Я начала набирать обороты, и у меня все-таки появилась мотивация. А так было очень грустно и печально, когда ты приходишь на старт, а у тебя нет запала такого, рвения. Теперь у меня появилось желание прыгать. Я думаю, что к чемпионату России наберу форму, там будут другие прыжки».