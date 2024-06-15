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Игры БРИКС

Олимпиада

Сегодня, 19:15

Легкоатлетка Макаренко назвала сравнения Игр БРИКС с Олимпиадой полным бредом

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская легкоатлетка Кристина Макаренко в интервью «СЭ» высказалась о сравнениях Игр БРИКС в Казани с Олимпиадой.

«Наивно ли сравнивать Игры БРИКС с Олимпиадой? Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще», — сказала Макаренко.

Макаренко финишировала в рамках Игр БРИКС первой на дистанции 100 метров с результатом в 11,31 секунды, второе место заняла другая представительница России Наталья Комбарова (11,411), бронза еще у одной россиянки Юлии Караваевой (11,416).

Кристина Макаренко. «Если бы не World Athletics, поехала бы на Олимпиаду». Лучшая спринтерша России защищает тех, кто согласился на нейтральный статус

легкая атлетика
Кристина Сивкова
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