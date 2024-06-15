Макаренко — о российских олимпийцах: «Им можно только позавидовать»

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко в интервью «СЭ» поделилась мнением о россиянах, которые выступят на Олимпиаде в Париже.

«Спортсменам, которые поедут в Париж можно только позавидовать. Это очень здорово, когда ты, как и все спортсмены, тренируешься, соревнуешься, показываешь результат, который дает возможность выступать. Я, к примеру, два года бегала олимпийский норматив, но у меня не было шанса поехать на Олимпиаду, как у других спортсменов.

Хотя лично я ничего не сделала, чтобы меня там не было. Поэтому, с одной стороны, я очень завидую этим ребятам, а с другой... Уже, наверное, и отпустила эту ситуацию. Стараюсь реализоваться здесь, внутри страны, как могу. Если бы у меня была такая возможность — скорее всего я бы поехала», — сказала Макаренко «СЭ».

Ранее МОК опубликовал списки первых спортсменов из России, кто официально получил допуск на Игры.