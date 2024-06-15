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Сегодня, 18:45

Макаренко — о российских олимпийцах: «Им можно только позавидовать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская легкоатлетка Кристина Макаренко в интервью «СЭ» поделилась мнением о россиянах, которые выступят на Олимпиаде в Париже.

«Спортсменам, которые поедут в Париж можно только позавидовать. Это очень здорово, когда ты, как и все спортсмены, тренируешься, соревнуешься, показываешь результат, который дает возможность выступать. Я, к примеру, два года бегала олимпийский норматив, но у меня не было шанса поехать на Олимпиаду, как у других спортсменов.

Хотя лично я ничего не сделала, чтобы меня там не было. Поэтому, с одной стороны, я очень завидую этим ребятам, а с другой... Уже, наверное, и отпустила эту ситуацию. Стараюсь реализоваться здесь, внутри страны, как могу. Если бы у меня была такая возможность — скорее всего я бы поехала», — сказала Макаренко «СЭ».

Ранее МОК опубликовал списки первых спортсменов из России, кто официально получил допуск на Игры.

 
Кристина Макаренко. «Если бы не World Athletics, поехала бы на Олимпиаду». Лучшая спринтерша России защищает тех, кто согласился на нейтральный статус

 

легкая атлетика
Кристина Сивкова
МОК
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