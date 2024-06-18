Тайлакова: «Победа на Играх БРИКС — одна из самых значимых в моей карьере»

Россиянка Мария Тайлакова считает победу на Играх БРИКС в соревнованиях по настольному теннису одной из самых значимых. Она победила в командном и одиночном разрядах.

«Конечно, это одна из самых значимых побед в моей карьере. Рада, что удалось выиграть принципиальные встречи. Ощущения как будто новые, потому что давно не играли как сборная России, было круто. Хочу отметить атмосферу и поддержку болельщиков, приятно играть при полных трибунах», — цитирует ТАСС Тайлакову.

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.