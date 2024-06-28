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Игры БРИКС

Сегодня, 06:08

Мартьянова: «Игры БРИКС были самыми ключевыми в этом году»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фехтовальщица Марта Мартьянова поделилась эмоциями от участие в Играх БРИКС.

«Скажу так: это самые последние соревнования в сезоне. И нам их придумали вместо Олимпиад и других традиционных международных стартов. Так что Игры БРИКС были самыми ключевыми в этом году. Обычно к концу сезона, к последним турнирам уже немного расслабляешься, потому что понимаешь, что скоро отдыхать. А тут наш старший тренер держал нас в ежовых рукавицах (улыбается). «На тренировки приходим вовремя, много фехтуем, тренируемся!» В итоге все удачно сложилось, и я этому очень рада.

Виден был настрой спортсменов из Белоруссии. Не хочу обесценивать то, что соперницы усердно тренировались и готовились к турниру. Но мы тоже вышли на эти бои с определенным настроем, хотели выиграть. И в итоге все сложилось удачно», — цитируют «Известия» Мартьянову.

На играх БРИКС 25-летняя спортсменка завоевала два золота — в личном и командном первенстве.

Источник: https://iz.ru/1719172/aleksei-fomin/fk-rubin-pomog-vosstanovitsia-posle-travmy-v-finale-olimpiady
Фехтование
Марта Мартьянова
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