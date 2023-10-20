Матыцин — об «Играх БРИКС»: «Не позиционируем его как разрушительный элемент мирового спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал, что думает об играх БРИКС.

«Думаю, спорт в этом объединение будет играть очень яркую роль как фактор, который дает странам БРИКС и не только им направлять спортсменов. Наша задача — заложить основы еще более масштабного мероприятия, следующие «Игры БРИКС». Надо подумать о сроках проведения этого мероприятия, чтобы он мягко вписался в мировой спортивный календарь. Мы не позиционируем его как разрушительный элемент мирового спорта.

Самый главный проект следующего года «Игры дружбы». Это событие направлено на укрепление наших связей спорта. Данный проект даст возможность спортсменам уже после Олимпийских игр показать, что спорт — это посланник мира. В следующем году также будут проводиться игры «Дети Азии». Профессиональный спорт не может развиваться без резерва», — заявил Матыцин.

В этом году Игры БРИКС стартовали в ЮАР 18 октября и пройдут до 21 числа. В них примут участие 450 спортсменов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Россияне выступят в шести дисциплинах: плавании, теннисе, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе и спорте лиц с поражениями ОДА.