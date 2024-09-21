Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 09:35

Матыцин заявил, что Россия готова помочь Бразилии в организации Игр БРИКС-2025

Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Россия готова помочь Бразилии в организации Игр БРИКС-2025.

«Мы надеемся, что формат открытых соревнований сохранится, с нашей стороны мы делаем все возможное. Через Министерство спорта России будет вестись очень конструктивный диалог с нашими бразильскими партнерами. Тем более что он и так уже установлен. Надеюсь, что этот проект будет успешным», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры БРИКС в 2024 году прошли в Казани и Москве. Всего было разыграно 387 комплектов наград.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Сегодня
Вчера
Неделя