Мелешкин выразил мнение о перспективах «баскетбольного двоеборья»

Российский баскетболист Владислав Мелешкин в интервью «СЭ» высказался о перспективах фиджитал-баскетбола.

«У нас же двоеборье, две части, обе имеют важное значение. Интерактивная в какой-то степени, может быть, даже более значимая. Можно получить на приставке как большое преимущество и облегчить себе задачу, ровно как можно и очень сильно отстать в счете, отыгрываться будет потом очень трудно. Освоился на Играх будущего, постепенно навык нарабатывал, сейчас уже гораздо увереннее себя чувствую в интерактивной части. Все лучше и лучше навыки.

Еще зимой мне очень понравился формат, если будут проводиться чемпионаты, развиваться клубная история, будет продвижение, больше турниров — то будет и развитие. Я вижу большие перспективы у этого вида спорта, как за фиджитал-движением в целом, так и за кибер-баскетболом, баскетбольным двоеборьем в частности. К тому же это очень зрелищная история», — сказал Мелешкин.

Сборная России по фиджитал-баскетболу заняла первое место на Играх БРИКС, второе место у сборной Белоруссии, на третьем месте команда из Бразилии.