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Сегодня, 21:05

Мелешкин выразил мнение о перспективах «баскетбольного двоеборья»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский баскетболист Владислав Мелешкин в интервью «СЭ» высказался о перспективах фиджитал-баскетбола.

«У нас же двоеборье, две части, обе имеют важное значение. Интерактивная в какой-то степени, может быть, даже более значимая. Можно получить на приставке как большое преимущество и облегчить себе задачу, ровно как можно и очень сильно отстать в счете, отыгрываться будет потом очень трудно. Освоился на Играх будущего, постепенно навык нарабатывал, сейчас уже гораздо увереннее себя чувствую в интерактивной части. Все лучше и лучше навыки.

Еще зимой мне очень понравился формат, если будут проводиться чемпионаты, развиваться клубная история, будет продвижение, больше турниров — то будет и развитие. Я вижу большие перспективы у этого вида спорта, как за фиджитал-движением в целом, так и за кибер-баскетболом, баскетбольным двоеборьем в частности. К тому же это очень зрелищная история», — сказал Мелешкин.

 
Владислав Мелешкин на&nbsp;Играх БРИКС. «За фиджитал-двоеборьем будущее». Россиянин Мелешкин оформил хет-трик в «баскетбольном двоеборье»

Сборная России по фиджитал-баскетболу заняла первое место на Играх БРИКС, второе место у сборной Белоруссии, на третьем месте команда из Бразилии.

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