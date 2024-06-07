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Игры БРИКС

Сегодня, 20:07

Мельникова ожидает, что Игры БРИКС станут масштабным праздником спорта

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась ожиданиями от Игр БРИКС, которые пройдут в Казани.

«Ожидаю, что Игры БРИКС станут масштабным праздником спорта. Много слышала про то, как классно прошла Универсиада в Казани, поэтому жду полные трибуны. Сейчас моя форма очень хорошая, я довольна. После чемпионата России сильно болела нога, я прошла усиленное лечение и сейчас чувствую себя лучше, поэтому и форму набрала неплохую», — цитирует Мельникову Metaratings.ru.

Спортивные игры стран БРИКС будут проходить с 11 по 24 июня 2024 года на территории 18 спортивных объектов в Казани. Участие в соревнованиях подтвердили 97 стран.

Источник: Metaratings.ru.
Ангелина Мельникова
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