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Игры БРИКС

Сегодня, 16:00

Российский каноист Павлов — об иностранцах на Играх БРИКС: «Люди боятся, им запрещают. Грозят отстранением от Олимпиады»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский каноист Михаил Павлов в интервью «СЭ» рассказал о том, что лично приглашал спортсменов из Индии и Китая на Игры стран БРИКС в Казани, однако они не решились приезжать в Казань.

«Общаемся с ребятами, писали, приглашали. Вы же видите, какая сейчас ситуация… Все боятся, кому-то, как я понимаю, запрещают, грозят отстранением от Олимпиады. Пройдет Париж-2024, и следующие Игры БРИКС уже будут очень представительными, приедет много сильных спортсменов мирового класса.

Игры БРИКС — это что-то новое. Люди не понимают, боятся. А мы показываем, что ничего здесь страшного нет. Это очень интересно, круто. Ничем не отличается по уровню проведения, статусу от чемпионата Европы, например. Так что в перспективе будем только набирать обороты», — сказал Павлов.

Павлов победил на Играх БРИКС в дуэте с Дмитрием Шаровым.

 
Михаил Павлов и&nbsp;Дмитрий Шаров. «Не согласен с решением об отстранении. Есть суверенитет страны, свобода мнений». Нашего гребца не пустили на Олимпиаду, и он победил на Играх БРИКС

 

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