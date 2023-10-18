Министерство спорта объявило об открытии Игр БРИКС

Игры стран БРИКС открыты в Дурбане (ЮАР).

Соревнования пройдут с 18 по 21 октября. В них примут участие 450 спортсменов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Россияне выступят в шести дисциплинах: плавании, теннисе, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе и спорте лиц с поражениями ОДА.

С приветственным словом на открытии турнира выступил заместитель Министра спорта РФ Алексей Морозов.

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