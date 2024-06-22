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Игры БРИКС

Сегодня, 17:41

Дегтярев: «Игры БРИКС проходят на высоком организационном уровне. Это успех»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил организацию Игр БРИКС, которые проходят в Казани.

«Соревнованиях проводятся на высоком уровне, это успех. Провели ряд двусторонних встреч с коллегами из Китая, Белоруссии, Казахстана, Эфиопии, Джибути, Индии. Все единогласно выступают за единение, никто не приемлет дискриминации ни по национальному, ни по политическому принципу. Мировой спорт только проигрывает от отсутствия наших атлетов на соревнованиях. Данная ситуация рано или поздно закончится, это неизбежно. Отсранение вредит мировому спорту, зрителям это не нравится. Все должно привести к нормализации и восстановлению прав наших атлетов», — сказал Дегтярев журналистам.

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. Еще два комплекта наград — по акробатическому рок-н-роллу — будет разыграно в Москве. Сборная России досрочно заняла первое место в общекомандном зачете.

Михаил Дегтярев
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