Министр спорта Татарстана Леонов: «Игры БРИКС — серьезный конкурентный продукт»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал организацию Игр БРИКС в Казани. Разговаривая с журналистами на соревнованиях по прыжкам в воду, он объявил, что в Казань «приехали» представители 44 стран.

— Не хочется двигаться к финишу. Как функционеру и организатору приятно слышать обратную связь от тренеров, спортсменов, судей и всех гостей. Бразильцы сказали, что не знают, как хотя бы повторить это. Но мы знаем себе цену без какой-либо бравады.

Это был вызов, многие вещи мы делали впервые, потому что не было четкого понятного регламента проведения Игр. Все начиналось со стран БРИКС, потом число увеличилось до 10, на данный момент на территории Татарстана было порядка 2,5 тыс участников, приехали 44 страны. Ожидаем под 5 тысяч участников и под 90 стран. Сейчас Игры БРИКС — серьезный конкурентный продукт.

Все оборудование сертифицированно и лицензировано международными федерациями. Если будет поставлен рекорд, мы сможем его зафиксировать и отправить в международные федерации, — сказал Леонов.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть представленных дисциплин является олимпийскими.