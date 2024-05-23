Министр спорта Татарстана — о подготовке к Играм БРИКС: «Приведем в порядок инфраструктуру»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопрос «СЭ» о подготовке Казани к проведению Игр БРИКС.

«Идем по дорожной карте, работаем по количественным заявкам. Город практически готов. У нас есть программа подготовки не только к Играм, но и саммиту. Приведем в порядок инфраструктуру. Надеемся, что получится большой праздник спорта. Ждем сильные команды, большую географию», — сказал Леонов «СЭ».

С 11 по 24 июня 2024 года в Казани состоятся Спортивные игры стран БРИКС.

Ожидается, что более 4700 атлетов разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. Будут представлены следующие дисциплины: бадминтон, бокс, конный спорт, плавание, спортивная борьба, тяжелая атлетика, фехтование, шахматы и многое другое.