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Игры БРИКС

Сегодня, 12:08

Министр спорта Татарстана — о подготовке к Играм БРИКС: «Приведем в порядок инфраструктуру»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопрос «СЭ» о подготовке Казани к проведению Игр БРИКС.

«Идем по дорожной карте, работаем по количественным заявкам. Город практически готов. У нас есть программа подготовки не только к Играм, но и саммиту. Приведем в порядок инфраструктуру. Надеемся, что получится большой праздник спорта. Ждем сильные команды, большую географию», — сказал Леонов «СЭ».

Владимир Леонов. «Казань должна стать тем образцом, на который будут смотреть в будущем». Игры БРИКС на низком старте

С 11 по 24 июня 2024 года в Казани состоятся Спортивные игры стран БРИКС.

Ожидается, что более 4700 атлетов разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. Будут представлены следующие дисциплины: бадминтон, бокс, конный спорт, плавание, спортивная борьба, тяжелая атлетика, фехтование, шахматы и многое другое.

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