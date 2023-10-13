Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 20:55

Министр спорта Татарстана приоткрыл секрет об Играх стран БРИКС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Леонов Владимир Александрович, министр спорта Республики Татарстан прокомментировал возможность проведения киберспортивного турнира в рамках Игр стран БРИКС в 2024 году.

«Может быть, приоткрою секрет, все уже знают, Игры стран БРИКС в июне проводятся в следующем году. Мы также хотим предложить провести какую-нибудь дисциплину в диджитал-формате... пока она не выбрана», — приводит слова Александровича Cybersport.Metaratings.ru.

Спортивные Игры государств-участников БРИКС пройдут 12-23 июня 2024 года в Казани. На данный момент в Игры включены 25 видов спорта. Также организаторы планируют добавить еще несколько дисциплин.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ministr-sporta-tatarstana-priotkryl-sekret-ob-igrax-stran-briks/
2
0
Читайте также
Сборной России нужны соперники уровня Камеруна. Время организовать турне в Бразилию и Аргентину?
«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Началась регулярка НХЛ / Странный обмен СКА и «Сочи»
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова поделилась ожиданиями от предстоящего участия России в Играх БРИКС