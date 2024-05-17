Министр спорта Татарстана заявил, что у Игр стран БРИКС нет политического окраса

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции Игр БРИКС с Олимпиадой.

«Мы работаем не с МОК, а напрямую с государствами-членами альянса, а также с дружественными БРИКС странами. Никакого политического окраса у этих Игр нет, это регламентное мероприятие в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Единственное, мы изменили формат, расширили программу, подошли к вопросу более комплексно. Никакого противопоставления нет, заявка открытая. Никого не заставляем, наоборот, милости просим всех, кто изъявляет желание в дружеском соперничестве определить сильнейшего», — сказал Леонов.

Игры стран БРИКС стартуют 11 июня и продлятся до 24-го числа. Церемония открытия соревнований намечена на 12 июня.