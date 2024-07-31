Минспорта требует у Винер объяснений: глава федерации художественной гимнастики оказывала давление на судей Игр БРИКС

В telegram-канале «Кремлевский мамковед» появилось обращение министра спорта РФ Михаила Дегтярева в адрес президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер. В нем чиновник сообщил, что получил письмо от главного судьи соревнований по художественной гимнастике на Играх БРИКС Айсель Гасановой с отчетом о ситуации, произошедшей на турнире в Казани.

Гасанова обратила внимание на работу судей, представляющих федерацию, и назвала оценки, которые они выставляли спортсменкам, необъективными. По ее словам, более высокие баллы получали члены сборной России, которые выступали за команду ВФХГ, а результаты их конкуренток были неоправданно занижены.

— Сложившаяся ситуация может указывать на предвзятое отношение ряда судей к выступающим гимнасткам и, возможно, о наличии заранее согласованных действий некоторых судей еще до начала соревнований, — отметила Гасанова.

Также она рассказала об инциденте с участием Винер, который произошел в момент просмотра судьями видеоповтора.

— В этот момент к главному судейскому столу подошла главный тренер сборной команды России И.А.Винер. Г-жа Винер поинтересовалась оценкой своей гимнастки и далее высказала главному судье обращение, которое могло показаться некорректным: «Девочка, если вас пригласила «Небесная грация», это не значит, что вы все должны сделать для них ...» — сказано в письме Гасановой.

Отметим, что в своем обращении в ответ на письмо Михаил Дегтярев напомнил Винер об ответственности федерации за работу судей.

— Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования признается предварительный сговор спортивных судей в целях достижения заранее определенного результата или исхода этого соревнования. В случае невыполнения общероссийской спортивной федерацией указанной обязанности (противодействия сговору.- Прим. «СЭ») действие ее государственной аккредитации приостанавливается, — заявил Дегтярев со ссылкой на федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».

Соревнования по художественной гимнастике на Играх БРИКС в Казани прошли с 20 по 22 июня.

В программу вошли турниры среди взрослых (сениорок) и юниорок. Гимнастки разыграли 20 комплектов наград.

Все результаты соревнований по художественной гимнастике на Играх БРИКС можно посмотреть по этой ссылке.