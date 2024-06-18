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Игры БРИКС

Сегодня, 20:17

На Играх БРИКС решили проблему с протекающей крышей Дворца водных видов спорта

Отдел спорта «СЭ»
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Представители оргкомитета Игр БРИКС прокомментировали для «СЭ» ситуацию с протекающей крышей во Дворце водных видов спорта в Казани.

18 июня в разгар непогоды некоторые болельщики и участники соревнований по прыжкам с воду заметили, что в бассейн с кровли падают дождевые струи.

«Сегодня во время штормового ливня в Казани во Дворце водных видов спорта от сильного ветра под наклоном стекающая вода попала в вентиляционную шахту. В настоящий момент проблема устранена. Объект готов к проведению соревнований по плаванию, которые стартуют на Играх БРИКС 19 июня», — заявил «СЭ» представитель оргкомитета.

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