На Играх БРИКС решили проблему с протекающей крышей Дворца водных видов спорта

Представители оргкомитета Игр БРИКС прокомментировали для «СЭ» ситуацию с протекающей крышей во Дворце водных видов спорта в Казани.

18 июня в разгар непогоды некоторые болельщики и участники соревнований по прыжкам с воду заметили, что в бассейн с кровли падают дождевые струи.

«Сегодня во время штормового ливня в Казани во Дворце водных видов спорта от сильного ветра под наклоном стекающая вода попала в вентиляционную шахту. В настоящий момент проблема устранена. Объект готов к проведению соревнований по плаванию, которые стартуют на Играх БРИКС 19 июня», — заявил «СЭ» представитель оргкомитета.