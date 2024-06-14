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Игры БРИКС

Сегодня, 20:51

На Игры БРИКС продано более 80 процентов билетов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Артур Далалоян.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», на соревнования в рамках Игр БРИКС продано более 80 процентов билетов.

В оргкомитете турнира сообщили, что «на все виды спорта продано более 80 процентов билетов, а на некоторые — все». При этом, по наблюдениям корреспондента «СЭ», на соревнованиях по спортивной гимнастике, состоявшихся 13 июня, трибуны были заполнены на 60 процентов, на тяжелой атлетике в пятницу, 14 июня, — наполовину.

Цены на билеты составляют 100-200 рублей. Игры БРИКС будут идти до 24 июня.

Спортивная гимнастика
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