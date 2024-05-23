На Игры БРИКС реализовано более 25 тысяч билетов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопрос «СЭ» о билетной программе Игр БРИКС.

«Заявлено больше 60 стран. Билеты у нас в продаже. Из общей массы в 100 тысяч человек реализовано 25 тысяч. Будет хорошая заполняемость», — сказал Леонов «СЭ».

С 11 по 24 июня 2024 года в Казани состоятся Спортивные игры стран БРИКС.

Ожидается, что более 4700 атлетов разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. Будут представлены следующие дисциплины: бадминтон, бокс, конный спорт, плавание, спортивная борьба, тяжелая атлетика, фехтование, шахматы и многое другое.