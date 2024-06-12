На Игры БРИКС уже реализовано 86 процентов билетов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что на сегодняшний день реализовано 86 процентов билетов на Игры БРИКС.

«Приоткрою тайну — на сегодняшний день у нас уже 86 процентов билетов реализовано, это большой объем. И за это большое спасибо амбассадорам — кумирам для многих ребят, которые, не побоюсь этого слова, раскручивают этот новый бренд. Послы стали проводниками наших новых проектов, мы все в одной лодке. Они информируют, рассказывают своей аудитории, что же такое Игры стран БРИКС. Уверены, что уже это работает, и у этого проекта большое будущее», — цитирует Леонова ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Всего будут разыграны 392 комплекта медалей.