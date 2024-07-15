На поощрение призеров Игр БРИКС выделили более 274,7 миллиона рублей

Правительство России направит более 274,7 миллиона рублей на поощрение победителей и призеров Игр БРИКС. Отмечается, что специалисты также будут награждены за призовые места спортсменов.

«Тренеры, подготовившие призеров Игр, также получат вознаграждение: за золотую медаль — 137,2 тысячи рублей, за серебряную — 67,6 тысячи рублей, за бронзовую — 40,96 тысячи рублей», — уточняется в сообщении.

Чемпионам турнира полагается 358,4 тысячи рублей, обладатели серебряных медалей получат по 179,2 тысячи рублей, бронзовые медалисты — по 107,5 тысячи рублей.

В 2024 году Игры БРИКС прошли в Казани с 12 по 23 июня. Россия одержала победу в общем медальном зачете, завоевав 509 наград: 226 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую.