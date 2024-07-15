Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 11:00

На поощрение призеров Игр БРИКС выделили более 274,7 миллиона рублей

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Правительство России направит более 274,7 миллиона рублей на поощрение победителей и призеров Игр БРИКС. Отмечается, что специалисты также будут награждены за призовые места спортсменов.

«Тренеры, подготовившие призеров Игр, также получат вознаграждение: за золотую медаль — 137,2 тысячи рублей, за серебряную — 67,6 тысячи рублей, за бронзовую — 40,96 тысячи рублей», — уточняется в сообщении.

Чемпионам турнира полагается 358,4 тысячи рублей, обладатели серебряных медалей получат по 179,2 тысячи рублей, бронзовые медалисты — по 107,5 тысячи рублей.

Церемония закрытия Игр БРИКС в&nbsp;Казани. В Казани закрыли Игры БРИКС. Их назвали успешными

В 2024 году Игры БРИКС прошли в Казани с 12 по 23 июня. Россия одержала победу в общем медальном зачете, завоевав 509 наград: 226 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую.

В следующем году соревнования пройдут в Бразилии.
Источник: Сайт правительства РФ
4
0
Читайте также
Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады
Сборная Испании стала самой титулованной в истории Евро
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
Академия Плющенко потребовала у фигуристки деньги после смены школы
Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Легкоатлетка Конева рассказала, что обрела мотивацию после Игр БРИКС