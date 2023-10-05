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Игры БРИКС

Сегодня, 13:22

Обладательница мирового рекорда пловчиха Чикунова выступит на Играх БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
Пловчиха Евгения Чикунова.
Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press
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Обладательница мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м Евгения Чикунова вошла в состав сборной России для участия в Играх БРИКС, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Главным тренером сборной России является Витта Новожилова, а начальником команды — Сергей Жилкин. Помимо Чикуновой в состав женской сборной вошли Влада Егги, Дарья Клепикова и Анастасия Маркова.

Игры БРИКС 2023 года пройдут в Южно-Африканской республике (ЮАР) в городе Дурбан с 15 по 23 октября.

Источник: ВФП
плавание
Евгения Чикунова
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