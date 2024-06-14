Тяжелоатлет Окулов — о победе на Играх БРИКС: «С последнего веса я мог начинать»

Российский тяжелоатлет Артем Окулов в интервью «СЭ» рассказал о победе на Играх БРИКС и желании поехать на Олимпиаду.

— Вы двукратный чемпион мира и видели разный уровень конкуренции. От Игр БРИКС ждали большего?

— В данной обстановке я рад, что вообще кто-то приехал. И приехали довольно неплохие спортсмены, которые навязывают борьбу. По организации никаких вопросов, для международных соревнований Игры на неплохом уровне. Я с 2013 года езжу по разным стартам, и мне здесь нравится. Для всех это неплохой международный старт.

— Вы перед последним выходом вообще орали себе «соберись!» с красным словцом, все решилось последним толчком.

— Это было скорее для настроя. Давайте без вранья: этот вес я поднимаю на тренировке. По-хорошему, с заключительного веса я должен был начинать. Но сложилась борьба с белорусом Курловичем, пришлось сделать так. Мы тут работаем на результат, для России, для местных зрителей, не на свои хотелки. А наподниматься я еще успею. Зачем ломать себя раньше времени, когда впереди еще много стартов?

— Но на Олимпиаду же хочется.

— Не-а! (Смеется.) Конечно, хочется. Меня кинули с Олимпиадой один раз, если не два. И не только меня, а всю тяжелую атлетику. Я в 2016 году рассматривался первым номером. Было очень обидно. Когда отстранили всех молодых, блин, за всех старых. Хотя я там был готов...

— Побеждать?

— Да. Я тогда поднимал веса, которые в итоге поднимали на Олимпиаде.

— Несправедливо?

— Жизнь — она такая.

— А в Париж хочется? Так понимаю, наша федерация сама отказалась от отбора.

— Вообще на такие вопросы... Эх. Честно, не хочется отвечать.

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