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Игры БРИКС

Сегодня, 17:06

Олимпийская чемпионка Колесниченко назвала почетными победы на Играх БРИКС

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Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко прокомментировала свои две победы на Играх БРИКС в Казани.

В четверг, 13 июня, синхронистка стала победительницей в технических программах в соло и дуэтах.

«Я не знала, что стала первой победительницей Игр, не думала об этом. Конечно, это приятно. Я рада, что выступаю здесь. Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно», — цитирует Колесниченко ТАСС.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня.

Источник: ТАСС
Светлана Колесниченко
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