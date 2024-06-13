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Игры БРИКС

Сегодня, 20:31

Олимпийская чемпионка Листунова об Играх БРИКС: «Моя роль здесь — скорее как поддержка остальных девочек»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова поделилась своими впечатлениями от Игр БРИКС в Казани.
«Моя роль здесь — скорее, как поддержка для остальных девочек. Естественно это посложнее, волнительнее, чем выступать самой. Девочки выступают, а ты только смотришь. Когда я сама выступаю, то я контролирую свои движения, а тут я не знаю, что чувствуют девочки. От этого и сложнее, и волнительнее. В любом случае, соревнования интересные, отличная атмосфера. Отличается от чемпионата России, есть международный драйв», — сказала Листунова.
Листунова числится на Играх БРИКС в расширенном составе сборной России.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
Виктория Листунова
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