Олимпийская чемпионка Листунова об Играх БРИКС: «Моя роль здесь — скорее как поддержка остальных девочек»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова поделилась своими впечатлениями от Игр БРИКС в Казани.

«Моя роль здесь — скорее, как поддержка для остальных девочек. Естественно это посложнее, волнительнее, чем выступать самой. Девочки выступают, а ты только смотришь. Когда я сама выступаю, то я контролирую свои движения, а тут я не знаю, что чувствуют девочки. От этого и сложнее, и волнительнее. В любом случае, соревнования интересные, отличная атмосфера. Отличается от чемпионата России, есть международный драйв», — сказала Листунова.

Листунова числится на Играх БРИКС в расширенном составе сборной России.