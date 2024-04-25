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Сегодня, 17:15

Олимпийские чемпионы Великая и Захаров стали послами Игр БРИКС

Послы и министры Игр БРИКС.
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Церемония посвящения в послы состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в рамках пленарной сессии «Возможности будущего: продолжительная и активная жизнь. Спорт». Статуэтки послов олимпийским чемпионам вручили министр спорта России Олег Матыцин и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Для меня как для действующей спортсменки большая честь стать послом Игр БРИКС — это отличная возможность показать свой талант, мастерство. Важно, что такой турнир пройдет в нашей стране, и особенно великолепно, что Игры пройдут в Казани, которая всегда проводит яркие спортивные праздники. Я с гордостью принимаю этот великий жест и становлюсь послом Игр», — заявила Софья Великая.

По словам Ильи Захарова, турнир станет значимым событием в мировом спорте.

«Мне очень приятно стать послом Игр БРИКС, поскольку я уверен, что эти соревнования станут новым витком в мировом спорте. Обязательно приходите посмотреть на эти соревнования, чтобы поддержать наших спортсменов, сейчас это особенно важно», — рассказал Илья Захаров.

По словам министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова, Игры стран БРИКС оказались очень востребованным турниром, о чем свидетельствует успешный старт продаж билетов.

«Мы открыли продажу билетов на соревнования в минувший вторник — за 50 дней до старта Игр — и буквально за два дня уже реализовали 4,5 тысячи билетов из примерно 100 тысяч. Мы видим большую географию продаж, билеты покупают не только люди из Казани и Татарстана, но и болельщики со всей страны и из разных стран мира», — пояснил Владимир Леонов.

Приобрести билеты на Игры БРИКС-2024 в Казани можно на официальном сайте Игр БРИКС или на сайте официального партнера турнира kassir.ru.

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