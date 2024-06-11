Опубликован список стран-участниц Игр БРИКС 2024

На сайте Игр БРИКС опубликован список стран-участниц соревнований.

В соревнованиях выступят 90 стран: Россия, Абхазия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гана, Германия, Грузия, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Китай, Колумбия, Куба, Кувейт, Киргизия, Латвия, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдавия, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, Палестина, Парагвай, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Республика Сербская, Румыния, КНДР, Сенегал, Сербия, Сирия, Словакия, Таджикистан, Таиланд, Того, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Франция, Хорватия, ЦАР, Чад, Чили, Швейцария, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Южная Африка, Япония.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Это ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС.