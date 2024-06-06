Отобравшиеся на Олимпиаду гребцы Петров, Коровашков и Штыль собираются поехать на Игры БРИКС

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова сообщила, что решившие задачу отбора на Олимпиаду-2024 каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Иван Штыль планируют выступить на Играх БРИКС в Казани.

«Участники чемпионата Европы потом планируют выступить на Играх БРИКС. По срокам они успевают», — приводит ТАСС слова Исхаковой.

Петров, Коровашков и Штыль завоевали олимпийские путевки месяц назад на квалификационных соревнованиях в Сегеде (Венгрия).

Турнир по гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС пройдет с 19 по 22 июня. Перед этим (с 13 по 16 июня) в Венгрии состоится чемпионат Европы, на который заявлены все три российских обладателя олимпийских путевок.