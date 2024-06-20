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Игры БРИКС

Сегодня, 17:30

Плавание на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 20 июня

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС пройдут в Казани с 19 по 21 июня.
Фото Всероссийская федерация плавания
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Соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС пройдут в Казани с 19 по 21 июня. За 3 дня турнира пловцы разыграют 37 комплектов наград.

Утреннюю и вечернюю части соревнований покаэут в прямом эфире в социальных сетях Игр БРИКС, а также в группе ВФП во ВКонтакте. Финальные заплывы в прямом эфире будут транслировать на телеканале «Матч! Страна» и на «Матч ТВ».

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч».

Расписание соревнований по плаванию 20 июня

  • 400 м комплекс — женщины
  • 7500 м вольный стиль — мужчины
  • 50 м на спине — мужчины
  • 200 м вольный стиль ~ женщины
  • 200 м комплекс — мужчины
  • 100 м на спине — женщины
  • 50 м брасс — мужчины
  • 50 м баттерфляй: женшины
  • 100 м вольный стиль — мужчины
  • 100 м врасс — женщины
  • 200 м баттерфляй — мужчины

Смешанная комбинированная эстафета 4 х 100 м

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».

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