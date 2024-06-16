Победительница Игр БРИКС гимнастка Васильева после карьеры собирается стать тренером

Чемпионка Игр БРИКС в спортивной гимнастике Лейла Васильева заявила, что планирует стать тренером после завершения карьеры.

«Сейчас я учусь в смоленском институте на тренера по спортивной гимнастике. Я учусь не ради того, чтобы только получить диплом о высшем образовании. После окончания своей спортивной карьеры я намерена сразу перейти на тренерскую работу. Мне очень нравится спортивная гимнастика, и я хочу посвятить ей всю свою жизнь», — цитирует Васильеву ТАСС.

На Играх БРИКС в Казани Васильева выиграла золото в личном многоборье. Также на ее счету два серебра — в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях.