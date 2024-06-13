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Игры БРИКС

Сегодня, 12:19

Победительница Игр БРИКС Колесниченко сравнила атмосферу на турнире с Универсиадой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победительница Игр БРИКС синхронистка Светлана Колесниченко заявила, что атмосфера на турнире в Казани похожа на ту, что была на Универсиаде 2013 года.

13 июня Колесниченко заняла первое по итогам технической программы сольных выступлений на Играх БРИКС.

«Я всегда к себе скептически отношусь, нет предела совершенству. Для меня самое лучшее всегда — это похвала тренера. Сегодня все удалось, оценки об этом свидетельствуют, результатом я довольна. Я люблю что-то новое. Казань стала для меня вторым домом, сюда всегда приятно возвращаться. В Деревне спортсменов царит невероятная атмосфера. Я была на Универсиаде в 2013 году, и как будто окунулась в ту Универсиаду. Я обожаю такую атмосферу, когда представители разных стран ходят, улыбаются друг другу», — приводит слова Колесниченко ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Источник: ТАСС
Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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