Легкоатлетка Макаренко — о переносе Игр Дружбы: «Люди настраивались, строили планы... Некрасивая история»

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко в интервью «СЭ» поделилась мнением о возможной отмене или переносе Игр Дружбы на 2025 год.

Ранее соревнования планировали провести в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Люди ради этого единственного, возможно, шанса отдают всю жизнь, чтобы поехать на Олимпиаду. И когда нам говорят, что наши Игры дружбы будут лучше, чем Олимпиада... Не знаю, это ведь обесценивание какое-то других медалей, которые были завоеваны четыре года назад, восемь лет назад.

Игры Дружбы сказали теперь что перенесут. А вот люди настраивались, готовились, строили планы на сезон вперед, туда, на сентябрь. И получилось так, некрасивая история. Я вот вообще уже не живу никакими надеждами. Не думаю ни о чем. Это все очень тяжело, думать, что ты куда-то можешь поехать, а потом в итоге не поехать... Проходили и не раз", — сказала Макаренко «СЭ».

Ранее МОК опубликовал списки первых спортсменов из России, кто официально получил допуск на Игры.