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Игры БРИКС

Сегодня, 16:24

Президент Федерации карате России заявил, что россияне достойно выступили на Играх БРИКС

Виктория Кравченко
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Президент Федерации карате России Сергей Цой заявил, что сборная России по карате достойно выступила на Играх БРИКС. Соревнования проходили 14-15 июня.

«Мы не можем быть недовольными, выступили достойно, заняли первое место, выиграв четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей. При этом абсолютно довольным нельзя быть никогда, потому что здесь могли выиграть больше золота, у нас одна девочка допустила ошибку за доли секунды до конца финального поединка. Самое главное, что все медали заслуженные, трудовые», — цитирует Цоя ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани и продлятся до 23 июня

Источник: https://tass.ru/sport/21113723
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