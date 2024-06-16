Президент Федерации карате России заявил, что россияне достойно выступили на Играх БРИКС

Президент Федерации карате России Сергей Цой заявил, что сборная России по карате достойно выступила на Играх БРИКС. Соревнования проходили 14-15 июня.

«Мы не можем быть недовольными, выступили достойно, заняли первое место, выиграв четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей. При этом абсолютно довольным нельзя быть никогда, потому что здесь могли выиграть больше золота, у нас одна девочка допустила ошибку за доли секунды до конца финального поединка. Самое главное, что все медали заслуженные, трудовые», — цитирует Цоя ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани и продлятся до 23 июня