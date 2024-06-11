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Игры БРИКС

Сегодня, 12:40

Глава ФТСАРР: «Россия готова принимать всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова поделилась с «СЭ» ожиданиями от предстоящих Игр БРИКС. В рамках Игр БРИКС пройдут соревнования по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу.

— Какой состав участников ожидается?

— Мы ожидаем представителей более 25 стран мира.

— Кто наши главные соперники?

— В любом виде спорта, особенно таком как акробатический рок-н-ролл, который связан с полетной акробатикой, соперник может быть любой, кто справился. Чемпион мира тоже может упасть.

— Ожидается в брейкинге выступление будущих участников Олимпиады в Париже?

— Сложно сказать. Мы сейчас подтверждаем составы. Будем смотреть, кто к нам приедет. Полагаем, что состав будет достаточно сильный. Мы, как всегда, постараемся провести соревнования на высоком организационном уровне.

— Насколько важный этот старт для вашей федерации? Насколько я знаю, что у вас на соревнованиях призовые больше, да и приезжают именитые спортсмены.

— Все международные соревнования, не важно в каком виде спорта, когда российские спортсмены находятся в относительной изоляции, они важны. Россия на сегодняшний момент готова принимать всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики. А именно таковым он у нас и является, — сказала Ерастова «СЭ».

11 июня был опубликован список стран-участниц соревнований. На Играх БРИКС выступят 90 стран.

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