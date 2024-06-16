Прыгун в высоту Лысенко признался, что на него не давит серия из 25 побед

Прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал, что на Играх БРИКС не испытывает психологического давления из-за боязни прервать победную серию.

«Я об этой серии не знал до последнего старта, пока мне друзья не сказали, что я не проигрывал 24 турнира подряд. Давит ли на меня эта серия? Да я вообще не думаю об этом, в Казани выступал абсолютно спокойно», — цитирует Лысенко ТАСС.

На Играх БРИКС россиянин показал результат 2,30 метра и обогнал занявшего второе место белоруса Павла Селиверстова по количеству попыток. Эта победа стала для него 25-й подряд.