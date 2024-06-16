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Игры БРИКС

Сегодня, 15:30

Прыжки в воду на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 16 июня

16 июня пройдут соревнования по прыжкам в воду на Играх БРИКС
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Российские прыгуны в воду.
Фото пресс-служба Российской федерации прыжков в воду
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16 июня в Казани во Дворце водных видов спорта пройдут финальные соревнования в прыжках в воду. Мужчины выступят в прыжках с 3-х метрового трамплина, женщины будут прыгать с вышки, а также лучшего выявят смешанные команды в синхронных прыжках с 3-х метрового трамплина.

Смотреть видеотрансляцию соревнований по прыжкам в воду 16 июня в прямом эфире можно будет на канале «Матч Страна». Она пройдет в несколько временных отрезков (по московскому времени):

  • 15.55 — 17.05. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
  • 17.25 — 18.25. Женщины. Вышка. Финал
  • 18.55 — 19.55. Смешанные команды. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал

Выступления спортсменов также покажут в онлайн-сервисе VK Video.

Среди известных российских спортсменов в прыжках в воду на турнире в Казани выступают Евгений Кузнецов, Мария Полякова и Никита Шлейхер.

Ознакомиться с расписанием трансляций всех соревнований Игр БРИКС 2024 16 июня можно с помощью материала «СЭ».

прыжки в воду
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Легкая атлетика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 16 июня