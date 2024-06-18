Прыжки в воду на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 18 июня

18 июня пройдут соревнования по прыжкам в воду на Играх БРИКС

18 июня в Казани во Дворце водных видов спорта пройдут финальные соревнования по прыжкам в воду. Мужчины и женщины выступят в синхронных прыжках с вышки и трамплина, а также выявят сильнейшего смешанные команды.

Смотреть видеотрансляцию соревнований по прыжкам в воду 18 июня в прямом эфире можно будет на следующих каналах в разные временные отрезки (по московскому времени):

«Матч Страна»

11.55 — 13.05. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал

13.25 — 14.25. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, вышка. Финал

«Матч ТВ»

14.55 — 15.55. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал

16.25 — 17.30. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, вышка. Финал

Выступления спортсменов также покажут в онлайн-сервисе VK Video.

Среди известных российских спортсменов в прыжках в воду в турнире в Казани выступают Евгений Кузнецов, Мария Полякова и Никита Шлейхер.