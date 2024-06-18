Прыжки в воду на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 18 июня

Сегодня, 11:30
18 июня в Казани во Дворце водных видов спорта пройдут финальные соревнования по прыжкам в воду. Мужчины и женщины выступят в синхронных прыжках с вышки и трамплина, а также выявят сильнейшего смешанные команды.
Смотреть видеотрансляцию соревнований по прыжкам в воду 18 июня в прямом эфире можно будет на следующих каналах в разные временные отрезки (по московскому времени):
Выступления спортсменов также покажут в онлайн-сервисе VK Video.
Среди известных российских спортсменов в прыжках в воду в турнире в Казани выступают Евгений Кузнецов, Мария Полякова и Никита Шлейхер.