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Игры БРИКС

Сегодня, 15:30

Прыжки в воду на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 17 июня

Соревнования по прыжкам в воду в рамках Спортивных игр стран БРИКС состоятся 17 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Бондарь.
Фото Reuters
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В понедельник, 17 июня, пройдут соревнования по прыжкам в воду в рамках Спортивных игр стран БРИКС.

В программе: прыжки с трамплина у женщин (3 метра), прыжки с вышки у мужчин и синхронные прыжки с вышки у смешанных команд (10 метров). Выступления состоятся в УСК «Дворец водных видов спорта» в Казани (Татарстан). «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.

Прыжки в воду на Играх БРИКС: расписание трансляций 17 июня

15.55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 метра — «Матч ТВ», «Матч! Арена»

17.25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка — «Матч ТВ», «Матч! Арена»

18.55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка — «Матч! Страна», «Матч! Арена»

Также следить за Играми бесплатно можно онлайн-сервисе VK Video.

Результаты предыдущих соревновательных дней доступны на официальном сайте Игр БРИКС.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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