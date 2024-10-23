Путин: «Игры БРИКС показали, что Россия может проводить турниры мирового уровня»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спортивные Игры БРИКС лишний раз подтвердили, что у России есть все необходимое для проведения состязаний мирового уровня, информирует ТАСС.

Выступая на заседании саммита БРИКС глава государства отметил, что практика проведения масштабных спортивных Игр хорошо себя зарекомендовала.

«Эти игры наглядно показали, что в России имеется современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня», — сказал Путин.

Пятые Игры БРИКС прошли в Казани в этому году. В турнире приняли участие спортсмены не только из стран БРИКС, но и из других государств.