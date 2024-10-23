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Игры БРИКС

Сегодня, 14:57

Путин: «Игры БРИКС показали, что Россия может проводить турниры мирового уровня»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что спортивные Игры БРИКС лишний раз подтвердили, что у России есть все необходимое для проведения состязаний мирового уровня, информирует ТАСС.

Выступая на заседании саммита БРИКС глава государства отметил, что практика проведения масштабных спортивных Игр хорошо себя зарекомендовала.

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«Эти игры наглядно показали, что в России имеется современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня», — сказал Путин.

Пятые Игры БРИКС прошли в Казани в этому году. В турнире приняли участие спортсмены не только из стран БРИКС, но и из других государств.

Источник: ТАСС

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