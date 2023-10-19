Россияне выиграли 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС в ЮАР

Российские спортсмены завоевали 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС в Дурбане (ЮАР). Атлеты взяли 11 золотых наград, 2 серебра и 1 бронзу.

В плавании золото выиграли Роман Акимов (вольный стиль, 100 м), Георгий Глазунов (брасс, 50 м), Дарья Клепикова (баттерфляй, 50 м), Анастасия Маркова (баттерфляй, 200 м), Алексей Ткачев (брасс, 100 м), Евгения Чикунова (брасс, 100 м). Также золотые медали взяли женская команда в эстафете вольным стилем 4х100 м (Дарья Клепикова, Евгения Чикунова, Влада Егги, Анастасия Маркова) и мужская команда в комбинированной эстафете 4х100 м (Алексей Ткачев, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Роман Акимов).

Серебряная награда досталась мужской команде в эстафете вольным стилем 4х100 м (Роман Акимов, Алексей Ткачев, Андрей Волков, Георгий Глазунов). «Бронзу» взяла Влада Егги (баттерфляй, 50 м).

В настольном теннисе в командных соревнованиях среди мужчин победили Владислав Макаров, Дмитрий Виноградов и Сергей Рыжов, среди женщин вторыми стали Влада Воронина, Алина Заварыкина и Злата Терехова.

В настольном теннисе среди лиц с ПОДА золотые медали выиграли как женская команда (Милана Родыгина, Ева Куц, Сафира Файзутдинова), так и мужская (Матвей Бегоулев, Даниил Доманевский, Максим Назаркин).

Соревнования Игр БРИКС проходят с 18 по 21 октября. В них принимают участие 450 спортсменов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Россияне выступят в шести дисциплинах: плавании, теннисе, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе и спорте лиц с поражениями ОДА.