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Игры БРИКС

Сегодня, 20:40

Россияне выиграли три золотые медали в ушу во второй день Игр БРИКС

Сергей Разин
корреспондент
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Российские спортсмены завоевали три золотые медали во второй день соревнований по ушу в рамках Игр БРИКС.

Первые места заняли Кирилл Зуи-Бондаренко в стиле «чанцюань», Сандра Константинова в «гуньшу» и Аксиния Щукина в «цзяньшу». Серебро завоевали Иван Краснобаев в стиле «тайцзицзянь», Павел Муратов в стиле «чанцюань» и Анна Леонова «гуньшу», бронзовая медаль у Камиля Халилюлина в «наньцюань».

В первый день соревнований российские спортсмены также завоевали три золотые медали по ушу.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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