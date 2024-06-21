Россияне завоевали 10 золотых медалей в борьбе кореш и три в дзюдо на Играх БРИКС

Российские спортсмены завоевали 10 золотых наград на соревнованиях по борьбе корэш, которые прошли в рамках Игр БРИКС в Казани. Еще три медали высшей пробы принесли дзюдоисты.

В борьбе корэш всего было разыграно 10 комплектов наград. Победителями соревнований стали Алексей Абрамов (до 60 кг), Артур Хакимов (до 65 кг), Ислам Фаляхов (до 70 кг), Динар Каримуллин (до 75 кг), Артур Зулькарнаев (до 80 кг), Ранис Галимуллин (до 85 кг), Азат Габдрашитов (до 90 кг), Руслан Рафиков (до 100 кг), Радик Салахов (до 130 кг), Ранис Гилязетдинов (свыше 130 кг).

В дзюдо золото завоевали Гамзат Заирбеков (до 60 кг), Иван Черных (до 66 кг) и Армен Агаян (до 73 кг). Россиянка Дарья Храмойкина стала серебряным призером (до 70 кг). Бронзовые награды у Камилы Бадуровой (до 63 кг), Надежды Татарченко (до 78 кг) и Дарьи Владимировой (свыше 78 кг).

Игры БРИКС пройдут до 23 июня. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет.