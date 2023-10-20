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Игры БРИКС

Сегодня, 15:52

Россияне завоевали шесть золотых медалей во второй день Игр БРИКС

Руслан Минаев
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Российские спортсмены завоевали девять медалей во второй соревновательный день Игр стран БРИКС. Турнир проходит в городе Дурбан (ЮАР).

Россияне завоевали шесть золотых медалей. Среди победителей в плавании — Роман Акимов (200 м вольным стилем), Георгий Глазунов (100 м брассом), Дарья Клепикова (100 м вольным стилем), Евгения Чикунова (50 м брассом), Влада Егги (100 м на спине). Также золото на счету команды в комбинированной эстафете вольным стилем на дистанции 4 по 100 м (Акимов, Анастасия Маркова, Алексей Ткачев, Клепикова).

Пловцы Андрей Волков (50 м баттерфляем) и Маркова (100 м вольным стилем) стали серебряными призерами Игр. Бронзовую медаль в командных соревнованиях по бадминтону выиграли Мария Голубева, Алена Королева, Владислав Добычкин и Глеб Степаков.

Игры БРИКС проходят с 18 по 21 октября.

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