Россияне завоевали три золотые медали по ушу в первый день Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день соревнований по ушу на Играх БРИКС.

В стиле «цяншу» первым стал россиянин Павел Муратов, набравший 9,825 балла. У женщин в «даошу» золото завоевала Сандра Константинова (9,830), в стиле «тайцзицзянь» первой стала Анастасия Каденова (9,835). Также россияне завоевали серебро и три бронзы.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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