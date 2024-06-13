Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 20:40

Россияне завоевали три золотые медали по ушу в первый день Игр БРИКС

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день соревнований по ушу на Играх БРИКС.

В стиле «цяншу» первым стал россиянин Павел Муратов, набравший 9,825 балла. У женщин в «даошу» золото завоевала Сандра Константинова (9,830), в стиле «тайцзицзянь» первой стала Анастасия Каденова (9,835). Также россияне завоевали серебро и три бронзы.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

1
0
Читайте также
Лучший футболист РПЛ по версии игроков ЦСКА: только Виллиан Роша поставил Акинфеева на первое место
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Ахмата»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Олимпийская чемпионка Листунова об Играх БРИКС: «Моя роль здесь — скорее как поддержка остальных девочек»