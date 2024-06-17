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Игры БРИКС

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Россияне завоевали три золотые медали в прыжках в воду на Играх БРИКС

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В понедельник, 17 июня, на Играх БРИКС в Казани было разыграно три комплекта наград в прыжках в воду.

В прыжках с трехметрового трамплина победила Елизавета Кузина. Она набрала 333,75 балла. Второе место заняла Кристина Ильиных (330,45), тройку сильнейших замкнула белоруска Александра Альшаник (250.50).

В прыжках с 10-метровой вышки у мужчин золото завоевал Александр Бондарь (533,75), серебро у Никиты Шлейхера (518,50), бронза — у венесуэльца Хесуса Гонсалеса (428,30).

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки Юлия Тимошинина и Руслан Терновой были единственными заявившимися участниками. Они набрали 347,97 балла.

прыжки в воду
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