Россиянок дисквалифицировали на Играх БРИКС в эстафете за ошибку при передачи палочки

Женскую сборную России дисквалифицировали на Играх БРИКС в эстафете 4х100 метров за ошибку при передачи палочки, сообщил главный тренер сборной России Руслан Мащенко. «Причина дисквалификации женской команды России — ошибка при передаче эстафетной палочки. Никаких протестов подаваться не будет», — приводит слова Мащенко ТАСС. В соревнованиях принимали участия три команды. Первое место в эстафете заняла сборная Белоруссии. Второй стала команда Бразилии. Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня.