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Игры БРИКС

Сегодня, 06:55

Россиянок дисквалифицировали на Играх БРИКС в эстафете за ошибку при передачи палочки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женскую сборную России дисквалифицировали на Играх БРИКС в эстафете 4х100 метров за ошибку при передачи палочки, сообщил главный тренер сборной России Руслан Мащенко.

«Причина дисквалификации женской команды России — ошибка при передаче эстафетной палочки. Никаких протестов подаваться не будет», — приводит слова Мащенко ТАСС.

В соревнованиях принимали участия три команды. Первое место в эстафете заняла сборная Белоруссии. Второй стала команда Бразилии.

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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